Названо десять популярних напрямків, які варто відвідувати тільки в міжсезоння

Деякі популярні місця стають просто нестерпними в пік сезону.

Через надмірний туризм у деяких популярних туристичних місцях настільки багато туристів, що насолодитися ними можна тільки уникнувши піку сезону.

Чому краще подорожувати в міжсезоння

Експерти туристичного видавництва Fodor's визначили 10 місць на планеті, які краще відвідувати в міжсезоння, щоб насолодитися кращою погодою, меншою кількістю туристів і нижчими цінами.

"Хто любить натовпи, нестерпну спеку і високі ціни під час подорожей? Напевно, ніхто? Новий модний час для бронювання поїздок – це "міжсезоння", яке умовно визначається як весна і осінь. Шкільні канікули, обіцянка більш м'якої погоди, не кажучи вже про квітучі квіти або пік осіннього листя – все це означає меншу кількість туристів і нижчі ціни на поїздки", – відзначають автори добірки.

Наприклад, в італійській Венеції, де влітку яблуку ніде впасти, та ще й стоїть пекельна спека, навесні та восени не доведеться довго чекати на поїздку на гондолі, легко можна буде знайти місце на відкритій терасі кафе, а температура повітря на вулиці коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла.

Тим часом, до Ісландії більшість туристів їдуть або влітку, щоб насолодитися цілодобовим сонцем, або взимку, щоб побачити північне сяйво. Однак і в міжсезоння там можна знайти багато цікавих розваг, але без натовпів.

10 місць, які дійсно варто відвідати в міжсезоння

Інші ідеї для подорожей без натовпів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше італійська авторка Lonely Planet Бенедетта Геддо констатувала, що в таких популярних місцях, як Венеція, в принципі немає такого поняття, як низький сезон. І з цим доведеться змиритися.

Тим часом експерти з подорожей визначили п'ять країн світу, які навпаки потребують туристів у 2026 році. Саме на них варто звернути увагу мандрівникам, які бажають уникнути натовпів і завищених цін.

