Стали відомі найдорожчі для проживання міста світу: перші шість в одній країні

Життя в найцікавіших культурних центрах світу, центрах нічного життя і місцях, де можна насолодитися чудовою їжею, шопінгом і розвагами, обходиться недешево. Про це пише Time Out.

Відзначається, що саме тому щорічний індекс вартості життя Numbeo такий інформативний. Дослідження оцінює вартість оренди, ресторанів, продуктів харчування та купівельної спроможності місцевих жителів, і об'єднує всі ці дані, щоб дати нам два рейтинги вартості життя - один з урахуванням оренди, а інший без.

"Ви можете задатися питанням, чому є рейтинг без урахування орендної плати, але мандрівникам корисно знати, які місця найдорожчі, якщо враховувати тільки повсякденні витрати, чи не так?" - йдеться в статті.

На першому місці в цьому списку (і на другому після Нью-Йорка, якщо враховувати оренду) знаходиться Цюріх. Загальний індекс вартості життя в Швейцарії становить 118,5, індекс цін на продукти харчування - 115,4, індекс цін на ресторани - 121, а купівельна спроможність населення - 164,4.

Відзначається, що Швейцарія відома своєю дорожнечею, і її міста займають перші шість місць: Женева, Базель, Лозанна, Лугано і Берн слідують за найбільшим містом країни. Що стосується інших міст першої десятки, Нью-Йорк посідає 7-е місце, чудова столиця Ісландії Рейк'явік - 8-е, а два інших центри в США замикають список.

Ось 10 міст з найвищою вартістю життя:

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Базель, Швейцарія;

Лозанна, Швейцарія;

Лугано, Швейцарія;

Берн, Швейцарія;

Нью-Йорк, США;

Рейк'явік, Ісландія;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

