Вперше спілкувалися українською: до викраденого Гриба в Росії пустили консула
Український консул вперше отримав змогу поспілкуватися з викраденим з території Білорусі та незаконно арештованим в Російській Федерації громадянином України Павлом Грибом українською мовою.
Про це у мікроблозі Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. "Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ П.Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою", - заявила Беца.
"Належного лікування П.Гриб не отримує. Вимагаємо доступ українських лікарів до політв'язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла", - наголосила речник МЗС.
Читайте такожАдвокати зниклого українця Гриба допускають, що його можуть катувати
Раніше спілкування на зустрічах консула з Грибом на вимогу адміністрації слідчого ізолятора відбувалося російською мовою під відеозапис.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого МЗС висловило протест на відмову Росії допустити лікарів до незаконно арештованого українця Павла Гриба.
15 грудня рішенням Октябрьського районного суду Краснодара термін тримання під вартою Павла Гриба продовжено до 4 березня 2018 року. 1 лютого Краснодарський крайовий суд у РФ за результатами розгляду апеляції залишив це рішення суду без змін.