Вперше спілкувалися українською: до викраденого Гриба в Росії пустили консула

Раніше спілкування на зустрічах консула з Грибом на вимогу адміністрації слідчого ізолятора відбувалося російською мовою під відеозапис.

Український консул вперше отримав змогу поспілкуватися з викраденим з території Білорусі та незаконно арештованим в Російській Федерації громадянином України Павлом Грибом українською мовою.

Про це у мікроблозі Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. "Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ П.Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою", - заявила Беца.

"Належного лікування П.Гриб не отримує. Вимагаємо доступ українських лікарів до політв'язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла", - наголосила речник МЗС.

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Раніше спілкування на зустрічах консула з Грибом на вимогу адміністрації слідчого ізолятора відбувалося російською мовою під відеозапис.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого МЗС висловило протест на відмову Росії допустити лікарів до незаконно арештованого українця Павла Гриба.

15 грудня рішенням Октябрьського районного суду Краснодара термін тримання під вартою Павла Гриба продовжено до 4 березня 2018 року. 1 лютого Краснодарський крайовий суд у РФ за результатами розгляду апеляції залишив це рішення суду без змін.