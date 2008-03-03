Прокуратура Чернігівщини захистила інтереси держави на суму 54 млн.грн

Прокуратура Чернігівської області у господарському спорі двох товариств захистила інтереси держави на суму 54 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Частину рентної плати за видобуток нафти й газу з кількох родовищ Чернігівщини – 54 мільйони гривень – господарське товариство-позивач мало намір відшкодувати не з товариства-відповідача, а з державного бюджету, зазначається у повідомленні.

“Прокуратура вважає, що законних підстав для цього немає, а дії першого товариства є нічим іншим, як спробою безпідставно отримати бюджетні кошти. Доводячи це і таким чином відстоюючи державні інтереси, прокуратура Чернігівської області пройшла через суди двох апеляційних інстанцій”, - наголошує прес-служба.

У результаті вищий господарський суд держави погодився з аргументами касаційного подання, визнавши, що попередніми судами дійсно були неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права, що призвело до прийняття незаконних судових рішень. Справу направлено на новий розгляд, а право на спірні кошти на сьогодні залишено за державою, підкреслюється у повідомленні.

За словами заступник прокурора Чернігівської області Олександра ЯСЯ, це одна з найбільших сум судового позову в господарських справах, де на боці держави в судах виступала прокуратура області. До прокуратури звернулась обласна державна податкова адміністрація та повідомила, що господарським судом Чернігівської області винесено рішення про звільнення одного з найприбутковіших підприємств регіону від сплати податків до державного бюджету в сумі 54 млн. грн.

"Судова колегія вважає необхідним зазначити, що судами попередніх інстанцій не враховано, що позивач не наділений повноваженнями зобов’язувати відповідача корегувати податкові зобов’язання", - говориться в ухвалі Вищого господарського суду України.

"Ми і надалі братимемо участь у судових розглядах цієї справи, наполягаючи на тому, щоб її було вирішено згідно законодавства," – наголосив заступник прокурора області.