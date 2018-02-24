Без їжі, води та ліків: правозахисники розповіли про жахливі умови утримування в’язнів в "ЛДНР"

Представники правозахисних організацій України назвали в'язнів, які лишилися в місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу, "невидимими жертвами війни".

Окупаційна адміністрація самопроголошених "ДНР/ЛНР" не забезпечує дотримання елементарних прав людини щодо в'язнів в місцях позбавлення волі, які залишилися на цих територіях.

Як передає DW.com, таким є головний висновок проекту "Моніторинг та захист прав засуджених, які знаходяться в ОРДЛО", який провели три правозахисні організації України: "Донбас-SOS", "Альтернатива" та Харківська правозахисна група.

"Історії опитаних ув'язнених, яким вдалося вийти на свободу і виїхати на підконтрольну Україні територію, жахають", - каже експертка з документування порушень прав людини правозахисної організації "Донбас-SOS" Наталія Мельник. За її словами, загалом у непідконтрольних українській владі районах залишається близько 10 тисяч в'язнів в Донецькій області і ще понад 6 тисяч - в Луганській.

Представники правозахисних організацій України назвали в'язнів, які лишилися в місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу, "невидимими жертвами війни". Як заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, через бойові дії та обстріли на нині окупованих територіях Донбасу загинули щонайменше 10 в'язнів і ще принаймні 26 були поранені. Він зазначив, що через брак всеосяжної інформації реальні цифри можуть бути значно більшими. "Одна з колоній в Донецькій області зараз перебуває між позиціями двох сторін. Її намагалися вивезти на підконтрольну територію, але це не вдалося", - сказав Захаров.

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В'язні в самопроголошених "ДНР/ЛНР" потерпають від недоїдання та часто утримуються в нелюдських умовах, стверджують правозахисники. В деяких виправних колоніях, за їхніми даними, зафіксовані випадки голоду та голодних смертей, а також випадки припинення водопостачання, через що в'язням доводилося самотужки бурити свердловини для отримання питної води. "В одній з колоній засуджені лишилися без опалення, і в холодний сезон температура в деяких камерах падає до 5 градусів за Цельсієм. Вони обігрівалися "буржуйками", вугілля для яких закуповувалося коштом їхніх родичів та близьких", - сказав Євген Захаров.

За його словами, після закінчення медикаментів, які лишалися з довоєнних часів, навіть поранені внаслідок бойових дій в'язні залишалися без медичної допомоги. І навіть спеціалізовані колонії, в яких утримуються хворі на СНІД та туберкульоз із масою супутніх хвороб, пережили тривалий час без ліків, допоки вони не почали надходити з Росії, сказав правозахисник.

Євген Захаров зазначив, що в'язні на окупованих територіях фактично позбавлені права на справедливий суд, а винесені українськими судами вироки переглядаються судами фактичної влади непідконтрольних територій без участі свідків, потерпілих, адвокатів та самих в'язнів. На відміну від ситуації на решті території Україні, засуджені на окупованій території Донбасу не мають доступу до інтернету, повідомив правозахисник. А це означає, що вони позбавлені можливості дистанційного звернення до судів та інших органів державної влади на підконтрольній території і взагалі права на оскарження вироків, перегляд їхніх справ та умовно-дострокового звільнення.

Українська влада і правозахисники, за словами Захарова, фактично не мають жодних можливостей захищати права в'язнів на окупованих територіях. Він каже, що надія є лише на те, що вдасться вирішити проблему юридичного оформлення засуджених, які повертаються з "ДНР/ЛНР" - зараз за участі громадськості розробляється відповідний законопроект.