Частина Луганського залишилась без світла внаслідок обстрілу окупантів

Пошкоджено щонайменше три будинки мирних жителів.

Частина населеного пункту Луганське Донецької області залишилась без світла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики продовжують обстріли із забороненої "Мінськом" зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

"Частина населеного пункту Луганське, що на Донеччині, залишилася без світла внаслідок обстрілу російських окупантів. Осколками ворожих снарядів було пошкоджено лінію електромереж та виведено з ладу електротрансформатор. Також пошкоджено щонайменше три будинки мирних жителів Луганського. На щастя, жодна людина не постраждала", - сказав він.

За його словами, на місці обстрілу працюють ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Представники підрозділів цивільно-військового співробітництва спільно з органами місцевої влади допомагають місцевим жителям з ремонтом дахів та вибитих вікон, також організовано доставку продуктів харчування та медикаментів.