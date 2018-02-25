На Одещині за борги можуть відімкнути від опалення ціле місто
14:47, 25 лютого 2018Суспільство
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Жителів міста Теплодар наполегливо просять погасити борги по комуналці.
У Теплодарі за борги можуть вимкнути опалення / фото УНІАН
ПАТ "Одесагаз" направила попередження про те, що з середи, 28 лютого, відключить газопостачання котелень міста Теплодар.
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Про це повідомляє КП Одеська ТЕЦ-2 на сайті Теплодарської міськради.
"У зв'язку зі значним боргом споживачів м. Теплодар за опалення в розмірі 4,3 мільйона гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має можливості своєчасно і в повному обсязі сплачувати за природний газ", - йдеться в заяві.
Жителів міста просять погасити борги.
Як повідомляв УНІАН, українці заборгували за опалення і гарячу воду 11 мільярдів гривень.
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