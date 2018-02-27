У Росії звинуватили українського підполковника в причетності до вбивства оператора "Першого каналу"

У СК РФ заявили, що підполковник Маломен нібито віддав наказ відкрити вогонь по автобусу з цивільними особами під Донецьком, в результаті чого загинув російський журналіст.

Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення підполковнику Збройних сил України Миколі Маломену, який нібито причетний до загибелі оператора "Першого каналу" Анатолія Кляна на Донбасі влітку 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

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Маломен був командиром дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Повітряного командування «Центр». Як заявили в російському СК, саме він у червні 2014 року нібито віддав наказ відкрити вогонь по автобусу з цивільними особами під Донецьком, в результаті чого загинув російський журналіст.

Звинувачення Маломену пред'явили в "організації вбивства особи у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності, здійсненого загальнонебезпечним способом, групою осіб за попередньою змовою, з мотивів політичної ненависті".

Як повідомляв УНІАН, у РФ відкривають "кримінальні справи" проти звичайних українських військових. В цілому СК РФ порушив більше сотні кримінальних справ проти українських військових.