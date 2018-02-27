Коктейлі Молотова, сльозогінний газ та постраждалі: усі подробиці ранкових сутичок біля Ради (відео)
Під Верховною Радою сталися сутички між активістами та силовиками. Протестувальники біля парламенту вимагали підвищення пенсій військовослужбовцям. За словами нардепа Антона Геращенка, активісти намагалися підпалити шини. Правоохоронці завадили цьому, в результаті між ними та мітингувальниками виникла бійка.
Активісти кинули у Верховну Раду коктейль Молотова. За словами нардепа Володимира Парасюка, правоохоронці застосовували сльозогінний газ, а також били активістів палицями, внаслідок чого є постраждалі. У сутичці постраждали 8 поліцейських, 9 осіб затримано.
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