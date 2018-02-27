Коктейлі Молотова, сльозогінний газ та постраждалі: усі подробиці ранкових сутичок біля Ради (відео)

У сутичці під будівлею парламенту постраждали щонайменше 8 поліцейських, 9 осіб затримано.

Під Верховною Радою сталися сутички між активістами та силовиками. Протестувальники біля парламенту вимагали підвищення пенсій військовослужбовцям. За словами нардепа Антона Геращенка, активісти намагалися підпалити шини. Правоохоронці завадили цьому, в результаті між ними та мітингувальниками виникла бійка.

Активісти кинули у Верховну Раду коктейль Молотова. За словами нардепа Володимира Парасюка, правоохоронці застосовували сльозогінний газ, а також били активістів палицями, внаслідок чого є постраждалі. У сутичці постраждали 8 поліцейських, 9 осіб затримано.

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