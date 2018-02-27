У Львові суд оштрафував військового комісара за публікацію списків призовників у Facebook

Олександра Тіщенка визнали винним у розголошенні персональних даних осіб, які ухиляються від призову.

Військового комісара Львівської області Олександра Тіщенка оштрафували на 5,1 тис. грн за публікацію на Facebook понад 15 тис. прізвищ осіб, які ухиляються від призову.

Про це повідомляє Zahid.net. В опублікованій 26 лютого постанові Личаківського райсуду Львова вказано, що публікація імен ухилянтів призвела до порушення прав призовників. Позов на Олександра Тіщенка подало регіональне представництво уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області.

«Військовий комісар Львівського обласного військкомату не дотримався порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них, яке проявилось в тому, що 22 листопада 2017 року на офіційній сторінці Львівського обласного військкомату у Facebook було опубліковано списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і не з'явилися до військового комісаріату», – йдеться в постанові суду.

Сам Олександр Тіщенко на судове засідання двічі не з'явився, через що суддя вирішив розглядати справу без нього. Військового комісара Львівщини визнали винним у порушенні ч. 4 ст. 188-39 Кодексу України про адмінправопорушення (недодержання порядку захисту персональних даних), призначивши йому мінімальний штраф за цією статтею у 5,1 тис. грн.

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Водночас львівський військкомат має ще час подати апеляцію на постанову Личаківського райсуду Львова.

Зазначається, після публікації списків ухилянтів сторінка військкомату у Facebook виявилася заблокованою. Сам Олександр Тіщенко після цього заявив, що військкомат відновить сторінку і знову опублікує списки призовників, хоча досі цього не зробили (у Facebook залишається доступною лише стара сторінка військкомату, яка не оновлюється від лютого 2016 року).

Розголошення персональних даних військкоматом викликало критику правозахисників. Зокрема керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко заявляв, що військкомат потрібно притягнути до відповідальності за розголошення персональних даних.

Раніше повідомлялося, що вночі у центрі Львова правоохоронці влаштували облаву на призовників.