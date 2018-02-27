Суд через негоду не зміг провести засідання у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року

Наступне засідання суду має відбутись 23 квітня.

Через погодні умови суд сьогодні не зміг провести засідання у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року.

Читайте такожВ Одесі журналістів не пустили на засідання суду щодо фігуранта "справи 2 травня" МефедоваЯк повідомив УНІАН представник прокуратури Одеської області, 27 лютого Апеляційний суд Миколаївської області повинен був почати розгляд справи за скаргою прокурора відділу прокуратури Одеської області на вирок Іллічівського міського суду Одеської області від 18 вересня 2017 року, яким виправдані всі учасники масових заворушень, що фігурують у провадженні.

Обвинуваченого Сергія Долженкова («Капітана Какао»), який зараз утримується в Миколаївському СІЗО у зв'язку з підозрами в інших злочинах (у сепаратизмі тощо), до суду доставили. Також з'явився його адвокат. Однак переважна більшість фігурантів не змогли прибути з Одеси в зв'язку зі снігопадом.

З аналогічної причини до Миколаєва не доставили росіянина Євгена Мефьодова, який утримується в Одеському СІЗО через аналогічні (з Долженковим) підозри.

Наступне засідання має відбутись 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Іллічівський міськсуд визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Долженкову і росіянину Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

У середині листопада 2017 року Приморський районний суд Одеси продовжив фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці. За даними досудового слідства, вони здійснювали антидержавну, підривну та диверсійну діяльність, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі, та інші протиправні дії протягом 2014 року.