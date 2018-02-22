Тягнули коридором і душили: на Рівненщині школяр звинуватив вчителів у насильстві (відео)

Більш того, завуч, нібито, вдарила ще й дівчину, яка заступилася за однокласника.

На Рівненщині у Млинківській школі завуч і вчитель на урочистій лінійці влаштували розправу над старшокласником.

Про це розповів ТСН сам учень. Шкільний конфлікт підтверджують і інші старшокласники. Більш того, завуч, нібито, вдарила ще й дівчину, яка заступилася за однокласника. Педагоги кажуть, що діти все перебільшують.

На лінійці дітям вручали грамоти, хлопець разом з усіма аплодував і свистів. І це, нібито, не сподобалося заступнику директора. Вгамувати школяра взявся і чоловік завуча - вчитель праці. Давид говорить, той його тягнув по коридору.

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«Він мене почав душити. Каже, я б тебе придушив, якби не директор і не в школі», - каже одинадцятикласник.

Цей конфлікт бачили однокласники Давида. Одна з дівчат заступилася за юнака. За її словами, педагог вдарила її по голові.

Батьки школяра звернулися в поліцію, кримінальна відповідальність для педагогів може наступити тільки, якщо у юнака будуть побої.

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