Тягнули коридором і душили: на Рівненщині школяр звинуватив вчителів у насильстві (відео)
На Рівненщині у Млинківській школі завуч і вчитель на урочистій лінійці влаштували розправу над старшокласником.
Про це розповів ТСН сам учень. Шкільний конфлікт підтверджують і інші старшокласники. Більш того, завуч, нібито, вдарила ще й дівчину, яка заступилася за однокласника. Педагоги кажуть, що діти все перебільшують.
На лінійці дітям вручали грамоти, хлопець разом з усіма аплодував і свистів. І це, нібито, не сподобалося заступнику директора. Вгамувати школяра взявся і чоловік завуча - вчитель праці. Давид говорить, той його тягнув по коридору.
Читайте такожУ Кривому Розі вчитель на уроці заклеїв дітям роти скотчем
«Він мене почав душити. Каже, я б тебе придушив, якби не директор і не в школі», - каже одинадцятикласник.
Цей конфлікт бачили однокласники Давида. Одна з дівчат заступилася за юнака. За її словами, педагог вдарила її по голові.
Батьки школяра звернулися в поліцію, кримінальна відповідальність для педагогів може наступити тільки, якщо у юнака будуть побої.
Раніше у Дніпропетровській області директор школи вдарила учня-сироту.