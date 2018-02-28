Відріж голову: після показу Gucci в мережі набирає популярність моторошний флешмоб (фото)

13:36, 28 лютого 2018
Суспільство
4711 0

Публікація від LUANDA VIEIRA (@luandavieira)

Користувачі инстаграма беруть участь у флешмобі під назвою #guccichallenge і викладають свої знімки з головою друзів в руках. Так люди хочуть відповідати тренду, який поставив модний дім Gucci, показавши на своєму останньому модному показі голови-клатчі.

Про це пише Medialeaks.

Флешмоб проходить під хештегом #GucciChallenge. Він навіяний останнім показом колекції одягу італійського модного будинку Gucci, коли режисери перетворили подіум в операційну з хірургічним столом, а моделі демонстрували одяг, тримаючи в руках копії власних голів в якості аксесуару.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #GucciChallenge#новий флешмоб