Відріж голову: після показу Gucci в мережі набирає популярність моторошний флешмоб (фото)

Користувачі інстаграма викладають свої знімки з головою друзів в руках.

quando vocês tiverem uma chefe dessa a gente conversa! #guccichallenge Публікація від LUANDA VIEIRA (@luandavieira) Лют 23, 2018 в 2:57 PST

Користувачі инстаграма беруть участь у флешмобі під назвою #guccichallenge і викладають свої знімки з головою друзів в руках. Так люди хочуть відповідати тренду, який поставив модний дім Gucci, показавши на своєму останньому модному показі голови-клатчі.

Про це пише Medialeaks.

Флешмоб проходить під хештегом #GucciChallenge. Він навіяний останнім показом колекції одягу італійського модного будинку Gucci, коли режисери перетворили подіум в операційну з хірургічним столом, а моделі демонстрували одяг, тримаючи в руках копії власних голів в якості аксесуару.