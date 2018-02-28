Суд повернув державі Гостинний двір на Подолі – активісти

Сьогодні суд задовольнив відповідну апеляційну скаргу ФДМУ та прокуратури.

Пам’ятку національного значення Гостинний двір у Києві повернуто державі.

Про це повідомила громадський діяч та правозахисниця Марина Соловйова у Facebook, посилаючись на відповідне рішення Київського апеляційного господарського суду, прийняте сьогодні.

«Вітаю всіх захисників Гостинного двору: апеляційні скарги ФДМ та заступника прокурора задоволено, договір оренди державного майна № 149, укладений між сторонами 18.03.1994 р. Розірвано. Велика подяка всім, хто не склав руки, а протягом 6 років працював над тим, щоб повернути Гостинний двір громаді», - написала вона.

Вона додала, що «багато хто захищав Гостинний двір, але потрапивши до депутатського корпусу Київради та Верховної забули про свої обіцянки та поміняли номери телефонів...»

Соловйова нагадала, що раніше громада вже отримали судові рішення: про повернення Гостинному статусу пам’ятки національного значення; скасування рішення про землевідведення та про надання дозволу на будівельні роботи.

Читайте такожГостинний двір обіцяють перетворити в "Перлину Подолу"«І нарешті сьогодні рішення про розірвання договору оренди будівлі Гостинного двору», - написала Соловйова.

Як повідомляв УНІАН, Договір оренди будівлі Гостинного двору між регіональним відділенням Фонду державного майна в Києві та ПАТ «Укрреставрація» було укладено 18 березня 1994 року. Згідно з документом, орендар брав на себе відповідальність за збереження будівлі та підтримання її в належному санітарному, протипожежному й технічному стані. Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виключено з Державного реєстру пам’яток архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Активісти розпочали акції протесту у відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати. У липні 2014 року Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди, укладеного з "Укрреставрацією". У листопаді 2015 року активісти заявили, що суд повернув статус пам'ятки архітектури національного значення Гостинному двору.

Наприкінці березня 2016 року регіональне відділення ФДМУ у Києві подало до Господарського суду столиці позов про розірвання договору оренди будівлі Гостинного двору «Укрреставрацією» через недотримання умов оренди. Згідно з актом обстеження нерухомості від 10 грудня 2015 року, представники фонду виявили, що на орендованому об’єкті не проводилися жодні будівельні роботи.

Однак 29 вересня 2016 року Господарський суд Києва відмовив в поверненні Гостинного двору в розпорядження держави.

У листопаді того ж року столична прокуратура оскаржила в апеляційному порядку рішення Господарського суду Києва.

28 листопада 2017 р. Київрада погодилася безоплатно прийняти у власність міста низку об’єктів міста, зокрема і Гостинний двір. Цим рішенням Київрада зобов’язалась не відчужувати у приватну власність будівлі Гостинного двору (Контрактова площа, 4), цілісний майновий комплекс державного підприємства Палац Спорту (Спортивна площа, 1), Будинок Ігоря Сікорського (вул. Ярославів Вал, 15) та цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національний цирк України» (пл. Перемоги, 2).

Реалізація зазначеного рішення дасть змогу владі міста вживати заходів щодо проведення необхідних робіт, спрямованих на збереження цих об’єктів, що відіграють значну роль у суспільному житті киян та гостей міста, та забезпечити належні умови для їх функціонування, а також відпочинку жителів міста.

Міська влада планує модернізувати ці об’єкти та використовувати їх виключно за призначенням, йдеться в рішенні.

Щодо Гостинного двору та Будинку Сікорського, які є перлинами київської архітектури, зазначається, що на сьогодні центральні органи виконавчої влади, які є їх балансоутримувачами, не мають відповідних фінансових ресурсів для врятування зазначених будівель.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований у 1809 році за проектом швейцарського архітектора Луїджі Руска.