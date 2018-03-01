Попередження про небезпеку: астролог спрогнозував, яким буде березень

14:23, 01 березня 2018
Суспільство
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Астролог назвав березень місяцем контрастів / фото 2018.pp.ua

Початок березня буде не особливо сприятливим, друга декада трохи кращою, а кінець місяця — зовсім поганим, розповів астролог Влад Росс "Главреду".

За його словами, на початку місяця — з 1 по 7 число — на небі відбудеться з'єднання Сонця і Нептуна, а Меркурій ще буде перебувати в Рибах, тому це буде досить ненадійний період у плані фінансів і грошових питань.

"У цей час краще утриматися від інвестування, тому що будуть суцільні обмани і пограбування. Однак для шарлатанів, навпаки, у період з 1 по 7 березня буде вдалим — обманювати інших їм буде легко", — зазначив співрозмовник.

Експерт попередив, що "поблизу 2 березня, коли буде повний місяць, можливий пік несприятливих ситуацій, особливо це може бути пов'язано зі здоров'ям, між 1 і 3 числом потрібно бути дуже обережними з ліками і подбати про серцево-судинну систему".

"Початок місяця буде хорошим для творчих людей, а також для тих, хто займається духовними практиками. Це сприятливий період для прийняття сану, ініціації, чудовий час, щоб прийняти хрещення того, хто все ще не хрещений", — заявив він.

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Росс стверджує, що "хороший період починається з 8 березня, коли і Венера і Меркурій одночасно перейдуть у зодіакальний знак Овна". "8 березня — це день, коли хлопці і дівчата, чоловіки і жінки можуть несподівано закохуватися. В цей період стрімко будуть налагоджуватися важливі справи — і фінансові, і любовні", — спрогнозував експерт.

Астролог додав, що "Меркурій у з'єднанні з Венерою в Овні сприятиме амурним справам у період 8-13 березня, в цей час також добре вінчатися, освідчуватися".

"Потім ми зможемо спостерігати цікаве входження Марса у Козерога — з 18 березня. Це гарний час для просування кар'єрними сходами. Цей період триватиме до 22 березня, тобто до моменту, коли Меркурій стане ретроградним", — сказав аналітик.

Росс наголосив, що "цей період гарний для досягнення поставлених цілей, тому потрібно ставити перед собою глобальні цілі, тим більше, що 17 числа буде новолуння, а це значить, що 17-18 березня сприятливо будувати довгострокові плани, ставити перед собою прагматичні цілі, починати бізнес, зустрічатися з людьми, активізувати свою фінансову діяльність".

"На жаль, не дуже сприятливим буде кінець березня. 23 березня Меркурій стає ретроградним, і тут же може почати затухати фінансова активність. У цей час можуть руйнуватися фінансові ринки, щось неймовірне може почати відбуватися з валютою, зокрема, з біткоїном", — попередив співрозмовник.

"Зате це буде сприятливий час, щоб відновити зв'язки зі старими друзями, сказати їм "повернися, я все пробачу". Це гарний час, щоб повернути людей з минулого, їздити до старих друзів і повертати грошові борги", — стверджує експерт.

Також астролог заявив, що "найбільш аварійним буде період з 23 по 31 березня, коли Марс на небі буде з'єднуватися із Сатурном і створювати жорсткий квадрат до Сонця, в цей час краще утриматись від поїздок".

"Тому кінець березня несприятливий, до того ж, він буде збігатися з ретроградністю Меркурія. Тому всі справи, призначені на 23-31 число, можуть надалі закінчитися крахом", — розповів Росс.

"... у цей період, особливо між 27 і 31 числом, коли Венера буде в з'єднанні з Ураном, може статися цілий ланцюг розлучень і несподіваних розставань. Так що це несприятливий час для сімейних стосунків, оскільки великий ризик скандалів, з'ясування стосунків у родині... цей час несприятливий для інвестицій, ігр на гроші, ставок, оскільки люди можуть несподівано прогоріти", — повідомив він.

Росс додав, що 21 березня наступає новий астрологічний рік, слов'янський, символ якого — Їжак. "Вранці цього дня потрібно зустрічати схід Сонця і загадувати бажання з першим променем, щоб спроектувати для себе сприятливе майбутнє", — зазначив астролог.

Раніше астролог прогнозував, що в березні найбільшеталанитиме людям, народженим під знаком Левів, щаститиме й Водоліям.

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