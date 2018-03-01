Попередження про небезпеку: астролог спрогнозував, яким буде березень

Кінець першого місяця весни буде не дуже сприятливим, зазначив астролог Росс.

Березень поточного року буде поривчастим, пристрасним, багато хто може здійснювати необдумані вчинки, він стане місяцем контрастів.

Початок березня буде не особливо сприятливим, друга декада трохи кращою, а кінець місяця — зовсім поганим, розповів астролог Влад Росс "Главреду".

За його словами, на початку місяця — з 1 по 7 число — на небі відбудеться з'єднання Сонця і Нептуна, а Меркурій ще буде перебувати в Рибах, тому це буде досить ненадійний період у плані фінансів і грошових питань.

"У цей час краще утриматися від інвестування, тому що будуть суцільні обмани і пограбування. Однак для шарлатанів, навпаки, у період з 1 по 7 березня буде вдалим — обманювати інших їм буде легко", — зазначив співрозмовник.

Експерт попередив, що "поблизу 2 березня, коли буде повний місяць, можливий пік несприятливих ситуацій, особливо це може бути пов'язано зі здоров'ям, між 1 і 3 числом потрібно бути дуже обережними з ліками і подбати про серцево-судинну систему".

"Початок місяця буде хорошим для творчих людей, а також для тих, хто займається духовними практиками. Це сприятливий період для прийняття сану, ініціації, чудовий час, щоб прийняти хрещення того, хто все ще не хрещений", — заявив він.

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Росс стверджує, що "хороший період починається з 8 березня, коли і Венера і Меркурій одночасно перейдуть у зодіакальний знак Овна". "8 березня — це день, коли хлопці і дівчата, чоловіки і жінки можуть несподівано закохуватися. В цей період стрімко будуть налагоджуватися важливі справи — і фінансові, і любовні", — спрогнозував експерт.

Астролог додав, що "Меркурій у з'єднанні з Венерою в Овні сприятиме амурним справам у період 8-13 березня, в цей час також добре вінчатися, освідчуватися".

"Потім ми зможемо спостерігати цікаве входження Марса у Козерога — з 18 березня. Це гарний час для просування кар'єрними сходами. Цей період триватиме до 22 березня, тобто до моменту, коли Меркурій стане ретроградним", — сказав аналітик.

Росс наголосив, що "цей період гарний для досягнення поставлених цілей, тому потрібно ставити перед собою глобальні цілі, тим більше, що 17 числа буде новолуння, а це значить, що 17-18 березня сприятливо будувати довгострокові плани, ставити перед собою прагматичні цілі, починати бізнес, зустрічатися з людьми, активізувати свою фінансову діяльність".

"На жаль, не дуже сприятливим буде кінець березня. 23 березня Меркурій стає ретроградним, і тут же може почати затухати фінансова активність. У цей час можуть руйнуватися фінансові ринки, щось неймовірне може почати відбуватися з валютою, зокрема, з біткоїном", — попередив співрозмовник.

"Зате це буде сприятливий час, щоб відновити зв'язки зі старими друзями, сказати їм "повернися, я все пробачу". Це гарний час, щоб повернути людей з минулого, їздити до старих друзів і повертати грошові борги", — стверджує експерт.

Також астролог заявив, що "найбільш аварійним буде період з 23 по 31 березня, коли Марс на небі буде з'єднуватися із Сатурном і створювати жорсткий квадрат до Сонця, в цей час краще утриматись від поїздок".

"Тому кінець березня несприятливий, до того ж, він буде збігатися з ретроградністю Меркурія. Тому всі справи, призначені на 23-31 число, можуть надалі закінчитися крахом", — розповів Росс.

"... у цей період, особливо між 27 і 31 числом, коли Венера буде в з'єднанні з Ураном, може статися цілий ланцюг розлучень і несподіваних розставань. Так що це несприятливий час для сімейних стосунків, оскільки великий ризик скандалів, з'ясування стосунків у родині... цей час несприятливий для інвестицій, ігр на гроші, ставок, оскільки люди можуть несподівано прогоріти", — повідомив він.

Росс додав, що 21 березня наступає новий астрологічний рік, слов'янський, символ якого — Їжак. "Вранці цього дня потрібно зустрічати схід Сонця і загадувати бажання з першим променем, щоб спроектувати для себе сприятливе майбутнє", — зазначив астролог.

Раніше астролог прогнозував, що в березні найбільшеталанитиме людям, народженим під знаком Левів, щаститиме й Водоліям.