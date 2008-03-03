У Печерському районі іномарка збила дівчину (фото)
13:34, 03 березня 2008Суспільство
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На вул. Кутузова у напрямі вул. Старонаводницької відбувся наїзд на пішохода.
Як повідомляє "Друга смуга"ситуація розвивалася таким чином. Молода дівчина вирішила перебігти дорогу в невстановленому для цього місці. У крайньому правому ряду її збив автомобіль Toyota Camry, який рухався у напрямі вул. Старонаводницької.
Гальмівний шлях машини свідчить про те, що водій «японця» всіляко намагався уникнути зіткнення.
За попередніми даними медиків, дівчина одержала забій тазостегнового суглоба і закриту черепномозкову травму. Її госпіталізували.
На місці працюють співробітники ДАІ.
В результаті аварії утворилася тягучка.
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