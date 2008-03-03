У Печерському районі іномарка збила дівчину (фото)

На вул. Кутузова у напрямі вул. Старонаводницької відбувся наїзд на пішохода.

Як повідомляє "Друга смуга"ситуація розвивалася таким чином. Молода дівчина вирішила перебігти дорогу в невстановленому для цього місці. У крайньому правому ряду її збив автомобіль Toyota Camry, який рухався у напрямі вул. Старонаводницької.

Гальмівний шлях машини свідчить про те, що водій «японця» всіляко намагався уникнути зіткнення.

За попередніми даними медиків, дівчина одержала забій тазостегнового суглоба і закриту черепномозкову травму. Її госпіталізували.

На місці працюють співробітники ДАІ.

В результаті аварії утворилася тягучка.