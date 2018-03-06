Ані Лорак сфотографувалася з прес-секретарем Путіна (фото)

10:54, 06 березня 2018
Суспільство
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Ані Лорак стоїть поруч з Пєсковим / фото instagram.com/rr_photo

Читайте такожУкраїнські співачки засвітилися на концерті у Кремлівському палаці (фото, відео)Знімок був опублікований на сторінці rr_photo в Instagram. Як можна побачити, на фото також зображені російський співак Філіп Кіркоров й артистка Поліна Гагаріна.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які гастролюють в РФ, отримали престижні нагороди на російській музичній премії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня.

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Теги: #Ані Лорак у Росії#Ані Лорак#Ані Лорак і Пєсков