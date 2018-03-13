Харків'ян попередили про розповсюдження підроблених купюр

Частіше всього на території Харківської області зустрічаються підроблені купюри номіналом 200 та 500 грн.

У Харківській області поширене фальшивомонетництво. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області, про це свідчить аналіз структури злочинів на території регіону.

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У 2017 році поліцією зареєстровано 400 випадків вилучення підроблених купюр з грошового обігу. Найчастіше вилучалися банкноти з ознаками підробки номіналом 200 і 500 грн, передає sq.com.ua.

У Нацполіції відзначили, щоб не стати жертвою фальшивомонетників, слід знати основні ознаки, за якими можна відрізнити підроблені гривні від справжніх. Якщо уважно подивитися на купюру, можна легко зрозуміти, справжня вона чи ні: по водяних знаках, захисних стрічках, рельєфному зображенню, яке відчувається на дотик та інших прихованих зображеннях.

За словами старшого судового експерта НДЕКЦ МВС Яни Ткаченко, найпростіший спосіб визначення купюри - подивитися на світло. Водяний знак на справжній банкноті, який проглядається на просвіті, повинен бути аналогічним портрету. На підроблених грошах часто відсутній мікродрук із зображенням портрета. Також варто звернути увагу і на захисну стрічку, яка йде впоперек купюри, з мікротекстом, там номінал видно на світло.

"Не забувайте також дивитися текст на купюрі. На підробках часто можна зустріти помилки в словах. Перевірити справжність купюри можна безкоштовно в будь-якому відділенні банку, де є каса. Якщо вони виявляться підробленими, банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості і передаються в поліцію для подальшого проведення експертизи", – зазначила Ткаченко.