В Україні розширили перелік осіб з числа жертв репресій, які можуть отримати реабілітацію

Рішення про визначення осіб реабілітованими ухвалюватиме Національна комісія з реабілітації, яка буде створена при Українському інституті національної пам’яті.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»(реєстраційний номер 6574).

Читайте такожВ окупованому Криму тривають репресії проти кримських татар - Amnesty International

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 народних депутатів.

Голова комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив, що даним законом передбачена, зокрема, реабілітація осіб, засуджених за діяння, які згідно Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб.

Третьяков зазначає, що даним законом передбачається покласти повноваження щодо прийняття рішень про визначення осіб реабілітованими на Національну комісію з реабілітації, яка буде створена при Українському інституті національної пам’яті. «Це буде колегіальний орган без статусу центрального органу виконавчої влади», - додав він.

За його словами, повноваження приймати заяви про визнання осіб реабілітованими буде покладено на регіональні комісії з реабілітації, які будуть створені обласними державними адміністраціями.

Також Третьяков зазначає, що даний закон передбачає розпочати «новий процес визнання осіб реабілітованими, враховуючи нові відкриті архівні документи, рішення щодо кожної людині буде прийматися виважено, а до складу комісій будуть включені представники Генпрокуратури, МВС та Уповноваженого ВР з прав людини».

Відповідно до закону, рішення Національної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Національної комісії, присутніх на засіданні. Засідання Національної комісії проводяться відкрито. Голова Національної комісії має право прийняти рішення про проведення засідання (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо буде здійснюватися розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її розголошення.

Крім того, даним законом стаття 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнена новою частиною, згідно з якою неправомірна відмова надати комісії інформацію, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Українського інституту національної пам’яті, в Україні досі діяв закон про реабілітацію, ухвалений ще в часи існування СРСР.

За словами першого заступника голови Українського інституту нацпам’яті Аліни Шпак, значна частина тих, хто потрапили під жорна репресій комуністичного режиму, досі формально вважаються злочинцями. “Наш законопроект суттєво розширює коло осіб, які підпадають під реабілітацію. Зокрема, в ньому прописана автоматична реабілітація осіб, які були покарані позасудовими органами (“двійками”, “трійками”, особливими нарадами тощо). Право на реабілітацію отримають ті, хто зі зброєю в руках боровся за незалежність України, був ув’язнений, примусово поміщений у психіатричний заклад, трудову армію, позбавлений майна через “експропріацію” чи “розкуркулення”, - пояснила вона.

Окрім того, відзначила Шпак, вводиться категорія потерпілих від репресій - родичів людини, що була репресована комуністичним режимом.