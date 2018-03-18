У Львові голова РДА брав хабарі за "вирішення питань" та лояльність - поліція

За інформацією поліції, чиновник «заробляв» на вирішенні різного роду питань, в тому числі і питання працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

У Львові поліція затримала голову райадміністрації на хабарі у 105 тисяч гривень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук, йдеться на сайті НПУ.

Він зазначив, що чиновник «заробляв» на вирішенні різного роду питань, в тому числі і питання працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

Оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області була викрита корупційна діяльність голови районної адміністрації у м. Львів. Посадовець окрім основної своєї діяльності, займався ще і вирішенням додаткових питань. За що в подальшому вимагав «винагороду», повідомили в поліції.

Зазначається, що неправомірну вигоду він вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, що працюють на території району. А також вирішував питання працевлаштування громадян в органи місцевого самоврядування.

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«Хабарі одержував як від суб’єктів господарювання, так і від громадян. Якщо в першому випадку підприємці платили йому за лояльність, то в другому за лобіювання інтересів», - повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань. Зловмисник зазначив, що вказана суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру.

«16 березня у Львові оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали голову районної адміністрації. Правоохоронці вилучили підтверджуючу квитанцію про проведення розрахунків за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили і гроші.Наразі тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинення даного злочину голові РДА може загрожувати позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна», – повідомили в поліції.