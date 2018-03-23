Синоптики пояснили, чому на Одещині випав сніг незвичайного кольору (фото)

Це було спричинене переміщенням пилової хмари з районів Північної Африки.

На півдні Одеської області випав сніг жовтого кольору. В Укргідрометцентрі пояснили, що це явище - не аномальне.

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"Минулої доби на півдні Одещини випав сніг жовтуватого кольору. Це було спричинено переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів Північної Африки", - пояснили в Українському гідрометцентрі.

Раніше про "дивний сніг" у соцмережах повідомили жителі Арцизького, Тарутинського і Кілійського районів Одеської області. Як підтвердження люди оприлюднили фотографії та відео, на яких зображено це явище.

Місцеві жителі припускають, що на колір снігу нібито могли вплинути наслідки вибуху на хімічному заводі в Чехії, що стався напередодні.