У Києві високопоставленого податківця піймали з хабарем 30 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України та Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України у місті Києві, а також підрозділу внутрішньої безпеки податкової міліції вчора під час отримання хабара в сумі 30 тис. доларів США затримали першого заступника начальника одного з райвідділів податкової міліції столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, встановлено, що 27-річний правоохоронець, використовуючи службове становище, вимагав гроші у представників комерційних структур, залякуючи їх притягненням до кримінальної відповідальності та створення перешкод у бізнесі в разі відмови сплачувати «відкупного».

Посадовця було затримано під час отримання грошей у приватному автомобілі.

Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.