Повітряні сили України та Данії проведуть спільну операцію «Північний сокіл-2018»

Український літак Іл-76 виконає 25 рейсів з доставки пального та вантажів на данську станцію «Норд».

У повітряних силах України триває підготовка до вже десятої українсько-данської операції «Північний сокіл» з доставки пального і вантажів на острові Гренландія.

Як повідомляється у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ, цьогорічна місія розпочнеться 3 квітня і триватиме до 5 травня.

Читайте також"Антонов" планує обходити санкції проти РФ через Білорусь - ЗМІ

Під час «Північного сокола-2018» планується виконати 25 рейсів літаком Іл-76 з американської авіабази Туле на данську станцію «Норд» та перевезти понад 500 тонн пального, а також іншого майна, визначеного технічною угодою. Загальний наліт сягне 120 годин.

У командуванні ПС зазначили, що Іл-76, який цього року буде задіяно у місії, не так давно відновили на Миколаївському ДП «НАРП».

Старший інспектор-льотчик Командування ПС полковник Сергій Артеменко розповів, що для організації підготовки до майбутньої операції данська сторона переказала Повітряним Силам ЗС України аванс у розмірі $150 тисяч. Ці гроші мають бути спрямовані на закупівлю запасних частин і майна, необхідних для виконання поставлених завдань. Крім того, наприкінці лютого Україну відвідала делегація ВПС Королівства Данії, представники якої мали нагоду спостерігати за останніми приготуваннями наших військовослужбовців.

За словами Артеменка, на початку березня з Гренландії до України літаком С-130 ВПС Королівства Данії було доправлено нові гумові баки для пального. На аеродромі в Борисполі українські військові разом із данськими колегами змонтували резервуари у вантажному відсіку Іл-76 та перевірили їх на герметичність і надійність кріплень. Після цього все обладнання демонтували та відправили літаком С-130 назад у Данію, де воно чекатиме на прибуття українського транспортника у квітні.

Загалом до Гренландії відправляться 23 представники Повітряних Сил ЗС України. Серед них 11 членів екіпажу, 10 осіб інженерно-технічного складу та двоє представників Командування ПС — керівник операції від української сторони та його помічник.

Раніше повідомлялось, що літак Ан-124-100 "Руслан" українського концерну "Антонов" доставив запчастини для ракет SpaceX в США.