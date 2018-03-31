Успіх Козерога і попередження для Риб: астролог назвав везунчиків і аутсайдерів квітня

Найуспішнішими в квітні будуть Овни, Раки, Терези і Козероги.

У квітні 2018 зірки сприятимуть успіху Овнів, Раків, Терезів і Козерогів, а ось Близнюкам, Дівам, Стрільцям і Рибам потрібно бути обережнішими.

Про це розповів астролог Влад Росс, повідомляє "Главред". За його словами, представників знаку Овен у квітні чекає хороший період в плані фінансів, грошей.

"Особливо у другій половині місяця вони зможуть досягти блискучого успіху в новому проекті. У них немов виростуть крила. Для Овнів у квітні головне — ризикувати. "Хто не ризикує, той не п'є шампанського" — це головне гасло для Овнів у цьому місяці. Їх чекає повна удача і нові звершення", — вважає астролог.

Для Тельців сприятливою буде перша половина місяця, однак у другій краще розслабитися і не приймати важливих рішень.

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"У Тельців все буде дуже добре в першій половині квітня. Все буде чудово в тому, що стосується дальніх поїздок, подорожей, отримання освіти, вигідними будуть контракти з іноземцями, успішними будуть фінансові вкладення. Друга половина місяця для Тельців не настільки сприятлива. У них можуть виникати помилки в розрахунках, можуть бути невдалі покупки або неправильні рішення на роботі. У цей період Тельцям краще розслабитися і зробити косметологічні процедури", - порадив Росс.

Для Близнюків квітень буде несприятливим, особливо катастрофічним він буде в плані поїздок.

"Близнюкам краще відкласти всі далекі поїздки, подорожі, краще не виїжджати в далеку дорогу, тому що вона буде небезпечною і з неприємними ситуаціями. Крім того, у квітні на Близнюків можуть "наїжджати" перевіряючі органи, податкові служби, якісь колектори — люди, які з них будуть намагатися "вибивати" якісь фінанси. Близнюкам в квітні краще віддати всі свої борги і жити спокійно", — стверджує астролог.

Ракам вдасться в квітні виграти тендер, який вони давно хотіли отримати, і взяти участь у тих проектах, до яких вони давно прагнули. У Раків в квітні складеться сприятливо все те, що стосується юридичних справ, виграшу судових розглядів та взаємодії з громадськістю. Їх чекає укладення безлічі контрактів і досягнення компромісів.

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У Левів перша половина квітня буде не дуже сприятливою. Можуть бути складні ситуації з далекими і близькими родичами. А друга половина місяця для Левів буде сприятливою. У них у цей час може статися службовий роман, або вони можуть отримати протекцію. Для Левів може сприятливо складатися ситуація в суспільній ієрархії, їм вдасться налагодження контактів з громадськістю.

Для Дів астролог прогнозує складний місяць.

"Це — критичний для них період. Особливо це може стосуватися любові і стосунків. "Любий, коханий, рідний пішов...", складні ситуації з дітьми, небезпека когось втратити з близьких, важкі ситуації, особливо в плані особистого життя і почуттів — до всього цього Дівам потрібно бути готовими. Такого роду проблеми можуть у них вийти на передній план. Для Дів головним буде не посваритися і не бути вибагливими, як вони це люблять. Діви вічно критикують інших. Так ось у квітні потрібно цю критику прибрати, інакше через неї можна буде втратити близьких і рідних", — попередив він.

Ще одним фаворитом у квітні стануть представники знаку Терези.

"У них все буде вдало складатися, налагодяться стосунки і контакти з родичами. Для них добре в цей час запрошувати родичів здалеку в гості чи їздити до них, добре свататися і пов'язувати себе родинними узами, пропонувати руку і серце. У Терезів добре підуть всі ті справи, які будуть стосуватися покупки нерухомості, зміни місця проживання, подорожей і переїздів", — говорить Росс.

У Скорпіонів в квітні можуть бути не дуже вдалими поїздки, можуть виникати складні ситуації в дорозі, як і у Близнюків. Тому Скорпіонам я б порадив залишатися вдома. У Скорпіонів підвищена чутливість, тому, якщо вони будуть відчувати якусь небезпеку, нехай навіть вже куплені квитки, то краще нікуди не їхати. У другій половині місяця ситуація може бути більш сприятливою, особливо це стосується роботи, діяльності. У цей час може несподівано з'явитися можливість змінити місце роботи.

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Стрільців, на думку астролога, чекає вкрай несприятливий період у фінансовому плані: "Вони раптом, ні з того ні з сього, можуть збанкрутувати. Тому не потрібно надмірно ризикувати у фінансовому плані. Стрільці люблять приймати поспішні рішення, але в цьому місяці цього робити не варто. Крім того, великі покупки в подальшому можуть не принести Стрільцям успіху, особливо в першій половині місяця. Представникам цього знаку слід просто зачаїтися. Краще — провести обстеження організму, тому що вони можуть зіткнутися з виснаженням сил і ресурсів".

У Козерогів будуть успішними всі справи, які вони почнуть у квітні.

"Через терни до зірок" — це про них, вони зможуть добиватися фінансових успіхів та реалізовувати нові проекти. Особливо їм це вдаватиметься у другій половині місяця. Вони зможуть успішно вирішувати важливі питання, пов'язані з керівництвом, а також зможуть отримати просування в політиці. У Козерогів у квітні буде позитивний, класний період. Але — вони можуть несподівано ламати кістки, тому їм потрібно бути дуже обережними", — повідомив астролог.

Водоліїв астролог попереджає про можливу появу ворогів у квітні.

"У Водоліїв у першій половині місяця можуть проявитися таємні вороги, їм будуть будувати підступи, розпускати плітки про них — будуть складні ситуації. Але в другій половині місяця Водолії будуть "вирулювати". В цей час у них можуть бути дуже плідні союзи і вдалі далекі поїздки. Добре може складатися ситуація в плані освіти. Також їх чекає успіх в операціях, пов'язаних з нерухомістю. Також у другій половині місяця їм буде легко вдаватися відновлювати відносини з суспільством. В цей час їх чекає успіх у кар'єрі".

Згідно з прогнозом, найбільш несолодко буде у квітні Рибам: "Їх чекає зрада близьких і друзів. Страшні несподівані ситуації будуть втручатися в їхні плани і проекти. Все буде зриватися, все буде просуватися і складатися не так, як їм того хочеться. Їм краще не перенапружуватися в цьому місяці, інакше є ризик потрапити в лікарню. Тобто для Риб це період, коли вони можуть зірвати своє здоров'я, особливо в психологічному плані. Аж до суїциду, не дай Бог".