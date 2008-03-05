Голова МОЗ констатував: народ потихеньку вимирає попри всі гасла

Міністерство охорони здоров`я України розробить систему і "спробує продовжити життя українця на 3 роки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова міністерства Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні в Донецьку, виступаючи на колегії обласного управління охорони здоров`я.

"Я задекларував, що я, як міністр, прийшов працювати. Парламент працює 5 років, уряд - 5 років. За ці 5 років ми розробимо систему, спробуємо продовжити життя нашого українця на 3 роки", - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

"Ми декларуємо хороші слова, гасла... але потихеньку народ вимирає. На сьогодні ситуація критична. Без вживання радикальних заходів ситуація може скластися катастрофічна", - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, система охорони здоров`я "потребує обгрунтованих і серйозних змін, які дали б результат і для галузі, і для людей, які обслуговуються в наших лікувальних установах". "Це довготривала програма. Але я багато років кажу, що ми повинні домогтися одного результату - зупинити в країні тенденцію до вимирання і продовжити життя. Створити умови для якісного життя людини, хоч би де в Україні вона жила", - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Довідка УНІАН. За даними Держкомітету статистики України, зараз середня тривалість життя українця становить 67 років.