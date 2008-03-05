Кабмін затвердив умови приватизації чотирьох заводів у Києві

Кабінет міністрів України затвердив умови продажу державних пакетів акцій ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод ім. Петровського (93,7%), ВАТ «Київський мотоциклетний завод» (100%, з них 7% - за пільговою передплатою), ВАТ «Завод «Маяк» (100%, з них 7% - за пільговою передплатою), ВАТ «Київський завод реле і автоматики» (58%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Фонду держмайна Олександр ПОТІМКОВ.

Він зазначив, що підприємства будуть виставлені на продаж із земельними ділянками.

За словами О.ПОТІМКОВА, оголошення про продаж, можливо, будуть опубліковані наступної середи.