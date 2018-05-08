Суд взяв під варту бойовика з Єнакієвого, який з 2014 року воював на боці збройних формувань

Раніше судимий за вбивство житель Єнакієвого у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Суд взяв під варту жителя Єнакієвого, який з 2014 року воював на боці бойовиків. Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соціальній мережі.

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«Правоохоронці встановили, що раніше судимий за вбивство житель Єнакієвого у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Він був оператором протитанкової керованої ракети (ПТКР) у складі так званого «мотострілкового підрозділу» бойовиків», - йдеться у повідомленні.

«Оперативники спецслужби затримали зловмисника неподалік Світлодарська, коли останній, пересуваючись між бойовими постами терористів, втратив орієнтир та вийшов на позиції Збройних сил України. Під час затримання бойовик був озброєний спорядженим автоматом Калашнікова, одягнений у військову форму російського зразка та бронежилет», - поінформували у СБУ.

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації") тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.