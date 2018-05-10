Україна є одним зі світових лідерів за рівнем цькування серед підлітків

Україна займає четверте місце в світі за рівнем підліткової агресії, пропускаючи вперед тільки Росію, Албанію та Білорусь.

Україна є одним зі світових лідерів за показниками цькування серед підлітків і дітей.

Згідно з даними ВООЗ, Україна посідає четверте місце в світі за рівнем підліткової агресії, пропускаючи вперед лише Росію, Албанію і Білорусь, повідомляє "Новое время".

Згідно з дослідженням, проведеним UNICEF Ukraine в 2017 році, з цим явищем стикалися 67% українських школярів. Причому 40% з них нікому не розповідають про насильство, навіть батькам.

У два рази частіше об'єктами для насмішок і знущань стають діти соромливі і нетовариські, йдеться в дослідженні. Хоча у зоні ризику всі, хто чимось відрізняється від загальноприйнятої норми. Наслідки ж цькування плачевні: це важкі психологічні, а іноді і фізичні травми аж до суїциду.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні через булінг в одному зі столичних ліцеїв семикласник Максим Черніков виявився прикутим до ліжка. Однокласники побили школяра і зламали йому хребет.

При цьому в самих школах воліють закривати очі на проблему булінга. Керівництво ліцею, в якому навчався Максим, запевняє, що особливих проблем з булінгом ніколи не виникало, а в даній ситуації вони діяли за законом - провели розслідування і покарали винних. Директор ліцею такі випадки вважає звичайним конфліктом.

"Ви ж розумієте, що це діти, це людський фактор, це ситуація спілкування підлітків. Виникають різні моменти, різні ситуації, але не було і немає таких, які не можуть люди між собою вирішити", - каже директор ліцею Ірина Стрикоза.

Вчителі часто вважають атмосферу в класі не своєю справою, а є й такі, що самі несвідомо провокують цькування, наприклад, виділяючи улюбленців або глумлячись над відстаючими учнями. У той же час безпека в школі безпосередньо залежить саме від вчителів і атмосфери, яку вони створюють у класі, переконані експерти. Адже збиватися в зграї і клювати білих ворон — психологічна потреба підлітків, та саме в цей період найчастіше і виникає цькування. Хоча дитячий колектив може встояти перед груповою ієрархією, якщо поруч буде авторитетний дорослий, який не сприймає насильства.

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