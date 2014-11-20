Трохи більше половини українців підтримують вступ до НАТО - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соцiологiчною групою "Рейтинг" 6-13 листопада.

Зокрема, якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, то половина опитаних - 51% - проголосували б за вступ, 25% – проти. Ще чверть – не визначилися або не брали б участі у такому референдумі.

Починаючи із квітня цього року, кількість прихильників вступу до НАТО постійно збільшується, зазначають соціологи. У листопаді зафіксовано найбільший рівень його підтримки - з 40% у квітні до 51%, при одночасному зменшенні противників вступу з 46% у квітні до 25%.

Найбільше вступ до НАТО підтримують мешканці Заходу, Півночі та Центру. На Сході приблизно рівна кількість прихильників і противників НАТО, на Півдні і Донбасі – більше противників.

При цьому 64% респондентів підтримують вступ України до ЄС, 17% – до Митного союзу, 19% – не визначилися.

З квітня 2014 року спостерігається збільшення прихильників вступу до ЄС - з 55% у квітні до 64%, при одночасному зменшенні прихильників МС - з 24% у квітні до 17%. Вступ до ЄС підтримують більшість опитаних на Заході, Півночі, в Центрі, на Сході та Півдні. Лише на Донбасі більшість громадян – за вступ України до Митного союзу.

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Майже половина опитаних - 48% - підтримують ініціативу скасування на законодавчому рівні позаблокового статусу України, близько третини - 28% – проти цього. Ще чверть – не визначилися.

У рамках дослідження опитано 2 тис. респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилось у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).