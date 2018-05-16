ВР спрощує процедуру проведення експертизи щодо визначення причини смерті

Ухвалення закону про внесення змін до законодавчих кодексів призвело до суттєвого ускладнення процедури проведення судово-медичної експертизи.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи» (реєстраційний номер 8116).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів.

Народний депутат України Олександр Долженков нагадав, що 15 грудня 2017 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким з 15 березня 2018 року «дуже суттєво була ускладнена та забюрократизована процедура проведення судово-медичної експертизи».

За словами депутата, до 15 березня у разі смерті людини за невизначених обставин на місце події приїжджали лікарі, які констатували смерть, та слідчі, які відкривали справу за фактом смерті та складали постанову про проведення судово-медичної експертизи. Тільки після цього тіло, разом з цією постановою, може бути направлено до моргу і прийнято на експертизу.

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Водночас з 15 березня, зауважив Долженков, експертиза залишилася обов’язковою, але вона може бути проведена лише на підставі рішення суду, без цього люди не можуть швидко доставити померлих до моргу і згодом поховати їх. За його словами, таким чином, з 15 березня цього року тіло померлого має зберігатись у родичів не менш ніж 72 години.

Своєю чергою, народний депутат України Антон Геращенко зазначив, що Верховна Рада допустилася помилки, ухваливши правки до кодексів, що призвело «до певного колапсу в правоохоронній системі». За його словами, виключається норма, відповідно до якої слідчий має звертатися до суду щодо проведення експертизи, а не до експерта того ж дня.

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Скасування цієї норми, зазначив Геращенко, дасть можливість слідчому, як і раніше, того ж дня звертатися до експерта, який вже наступного дня надасть висновок. Депутат додав, що звернення до суду щодо проведення судово-медичної експертизи займає декілька днів.

Тож у сесійній залі з голосу була проголосована поправка народного депутата України Тетяни Юзькової (фракція Радикальної партії), яка запропонувала у статті 243 Кримінального процесуального кодексу у частині 3 виключити останній пункт, яким визначається обов'язковість призначення судово-медичної експертизи при встановленні причин смерті.