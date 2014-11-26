СБУ: Спецслужби РФ планували створити в Україні ще чотири «народні республіки», серед яких - Київська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, представники російських спецслужб мали намір створити власну агентуру у Чернігівській, Львівській, Полтавській, Херсонській та Вінницькій областях.

Також викрито та попереджено реалізацію російськими спецслужбами задуму щодо захоплення влади й оголошення Одеської, Харківської і Київської “народних республік”.

Крім того, як зазначила Гітлянська, СБУ викрила плани російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Закарпатській області та втілення антиукраїнського сценарію зі створення так званої “Республіки Підкарпатська Русь”. У зв'язку з цим викрито групу осіб, які готували створення в регіоні чергової штучної “народної республіки” у випробуваний Кремлем спосіб, — шляхом примусової федералізації України.

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Силовий сценарій передбачав захоплення місцевих органів державної влади, військових складів та інших стратегічних об'єктів диверсійно-підривними групами, котрі мали діяти під виглядом так званої “місцевої самооборони”.

Як зазначила Гітлянська, під час обшуків оперативники СБУ вилучили документи, написані російською мовою, які містили детальні описи антидержавних дій та диверсій для створення “напруженої ситуації в Закарпатті”. Крім того, диверсанти планували залякувати представників влади, спецслужб, політичних та ділових кіл у конкретно визначені дати, зокрема у листопаді цього року.