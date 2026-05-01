Перекриття доріг працівниками ТЦК: в Міноборони відповіли, хто ухвалює рішення

Рішення про перекриття руху транспорту спільними групами представників ТЦК та Нацполіції повинні ухвалювати місцеві ради оборони.

Про це сказав заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. "Стосовно зупинки (транспорту - УНІАН), прямо відповідаю: рішення ухвалюються місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації", - наголосив Гаврилюк.

Він також розповів, що не всі працівники ТЦК під час оповіщення мають бодікамери. "У кожному ТЦК є відповідна кількість бодікамер, але їх не достатньо, щоб ними був забезпечений кожен працівник ТЦК", - заступник міністра оборони.

Він додав, що у кожній групі оповіщення є в наявності бодікамери.

Інші новини про ТЦК та СП

Як повідомляв УНІАН, коли військовозобов'язаного доставляють до ТЦК та СП, він повинен здати телефон, оскільки його заборонено використовувати в межах заходів безпеки.

Зокрема, не можна гарантувати, що громадянин, котрий має в руках мобільний телефон, не скине точку геолокації, і через 2-3 години по цьому місцю противник не завдасть удару. І тоді йтиметься не тільки про зрив мобілізаційного процесу, а й про людські жертви.

Вас також можуть зацікавити новини: