Директор Світового банку по Україні відзначає поліпшення умов кредитування

Учора віце-прем`єр-міністр у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ провів зустріч з Директором Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Полом БЕРМІНГХЕМОМ.

Як повідомила УНІАН прес-служба Кабінету міністрів України, П.БЕРМІНГХЕМ поінформував Г.НЕМИРЮ про значні поліпшення фінансових умов кредитування України Світовим банком (довший період погашення кредитів і нижчі фінансові витрати).

Зустріч відбулася в рамках попередніх домовленостей про організацію регулярних зустрічей між урядом України і СБ на високому рівні.

Віце-прем`єр-міністр повідомив про заходи уряду зі стабілізації макроекономічної ситуації в країні і відповідну співпрацю між Національним банком України і урядом.

У свою чергу, директор СБ підтвердив, що банк працює над підготовкою переліку пропозицій щодо позик для країни відповідно до Стратегії партнерства з Україною.

П.БЕРМІНГХЕМ підтвердив зобов`язання, які взяв на себе Світовий банк щодо надання аналітичної підтримки уряду України. Віце-прем`єр-міністр наголосив на важливості залучення СБ до процесу підготовки України до створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.