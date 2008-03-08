Український мультимільйонер звинуватив політиків у залякуванні людей

«Просторікування політиків» змушує вкладників Ощадбанку СРСР забирати гроші, що виплачені за знеціненими вкладами, а не залишати їх на депозитах, але виплати не спровокують помітного зростання цін, вважає український мультимільйонер Сергій ТІГІПКО. Таку думку він висловив у інтерв`ю журналу «Корреспондент».

За словами С.ТІГІПКА, «якби менше базікали багато політиків, які мало розуміються в цій справі, то більше половини цих грошей залишалося б на депозитах в Ощадбанку, і ми б їх взагалі не відчували на ринку. Але зараз просто людей налякали. До цього близько 40% вкладників залишали свої гроші в Ощадбанку. Зараз вони майже все позабирали».

С.ТІГІПКО вважає, що «від цих 6 млрд. грн. виплат, які становлять лише 1,5% ВВП, зростання цін буде незначним».

Він також зазначив, що влада має в обов`язковому порядку вирішувати проблеми повернення знецінених заощаджень. За його словами, «був час, коли не було звідки брати гроші на виплату компенсацій за цими вкладами, але зараз ми можемо собі це дозволити. При цьому не сильно збільшуючи дефіцит бюджету».

Як вважає С.ТІГІПКО, повертаючи вклади, держава повертає довіру до банківського сектора і до влади взагалі. «Я однозначно тут (у питанні виплати вкладів – УНІАН) підтримую уряд ТИМОШЕНКО. Це по-людськи правильно», - сказав він.

Довідка УНІАН. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір в 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн.

Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

На 3 березня 2008 р. уряд перерахував з держбюджету близько 3 млрд. грн. для компенсації вкладів. Перший транш державних коштів ВАТ “Ощадбанк” одержав 10 січня у розмірі 198,2 млн. дол. 11 січня банк почав перші виплати. Тільки за січень компенсації одержали близько 800 тис. вкладників. Загальний обсяг зобов`язань за такими вкладами оцінюється більш як у 122 млрд. грн.

Голова правління Ощадбанку Анатолій ГУЛЕЙ раніше заявляв, що внаслідок погашення знецінених вкладів Ощадбанку СРСР ціни можуть зрости всього на 0,4%.

С.ТІГІПКО – засновник і співвласник Групи «ТАС». За оцінками журналу «Фокус», його статок становить 900 млн. дол. С.ТІГІПКО також є віце-президентом «Українського кредитно-банківського союзу».

З грудня 2002 по листопад 2004 р. С.ТІГІПКО очолював правління Національного банку України.