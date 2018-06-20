Україна отримала «Канського лева» за Євробачення-2017 (відео)

Журі відзначило брендинг Євробачення 2017, який розробила українська команда.

65-й щорічний Міжнародний фестиваль реклами «Каннські леви» пройшов 19 червня 2018 року. Журі відзначило візуальну майстерність — роботи, в яких «унікальна візуальна ідентичність призводить до впізнавання і розуміння споживача».

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У цьому році українців внесли в шорт-лист, що вже можна вважати перемогою, тим більше, що хлопцям довелося змагатися з такими гігантами, як BETC (Франція), Wieden+Kennedy (Нідерланди), Superunion (Англія) і багатьма іншими, пише Marie Claire.

Banda Agency в союзі з дизайн-студією Republique приніс Україні першу перемогу — бронзову статуетку «Каннських левів» в категорії «Design lions». Журі відзначило брендинг Євробачення 2017, який розробила команда. Цією радісною новиною на своїй сторінці в Facebook Павло Вржещ, засновник Banda Agency.