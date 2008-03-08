На Донеччині зареєстровані майже 27 тис. безробітних жінок

На Донеччині офіційно зареєстровано 26,6 тис. безробітних жінок, що становить 72% від загальної кількості безробітних в регіоні.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Донецькій області, всього офіційно зареєстрованих безробітних в регіоні на початок лютого налічувалося 36,9 тис. осіб. Так, на 10 вакансій претендувало 15 незайнятих трудовою діяльністю людей.

До того ж в області спостерігається невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили за кваліфікацією та освітою, зазначають статистики. Зокрема, на виробництві не вистачає кваліфікованих кадрів інженерів і робочих професій. Потреба в кваліфікованих робітниках перевищує пропозицію в 2,3 рази. Водночас на одне вакантне місце керівників і менеджерів в середньому доводиться 3 претенденти, на одне місце у сфері торгівлі і послуг - 5 охочих, в сільському господарстві - понад 10 працівників на одну вакансію.

Середній розмір допомоги по безробіттю в січні поточного року дорівнював 458 грн., або 89% законодавчо встановленої з початку 2008 року мінімальної зарплати (515 грн.), констатували в обласному управлінні.