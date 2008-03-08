В Америці народилася унікальна трійня з пробірки

Дуже рідкісний випадок у медичній практиці стався в нью-йоркській клініці. Вперше в США - народилася трійня однояйцевих близнят, зачата в пробірці.

Як передає ІТАР-ТАРС, подружжя вдалося до штучного запліднення після того, як впродовж кількох років жінці не вдавалося завагітніти - тепер в сім`ї з`явилося одразу три спадкоємці.

Річ у тому, що 31-річній Еллісон ПЕНН підсадили один ембріон, який через деякий час поділився на два. Після цього один з нових ембріонів поділився ще раз. Саме в цьому полягає унікальність випадку, який в Америці стався вперше.

На жаль, не обійшлося без післяпологових ускладнень: в одного хлопчика, можливо, не функціонує одна нирка. Проте, як запевнили лікарі, решта дітей здорові.

Рік тому в Америці було зареєстровано не такий рідкісний, але не менш цікавий випадок народження однояйцевої четвірки. В лікарні американського міста Грейт Фолс на світ з`явилися чотири дівчинки. Вони були зачаті природним чином. Сестри з`явилися на світ при допомозі кесарева розтину раніше терміну.

У 2005 році в Нью-Джерсі народилася не просто однояйцева четвірка, а дві пари близнят - два хлопчики і двоє дівчаток, батьки яких вдалися до штучного запліднення.

Шанс народити таких близнят випадає 1 раз на 25 мільйонів випадків, зауважують медики.