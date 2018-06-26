Melovin показав свою маму (фото)
Представник від України на Євробаченні-2018 Костянтин Бочаров, більш відомий, як MELOVIN, привітав свою маму з днем народження і опублікував її фотографію в соцмережі. Про це MELOVIN написав на своїй сторінці в Instagram.
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"Моя неймовірна мама! Сьогодні Всесвіт відправила на землю тебе, і я вітаю тебе з днем народження! Ти подарувала мені життя! Справжню, щасливу і впевнену! Я люблю тебе так, що цю силу неможливо обчислити жодною вигаданою вченими формулою і одиницею виміру! Ти мій – Всесвіт, моя – ікона!", – прокоментував фотографію співак.
Крім того, Костянтин додав, що саме віра і любов матері зробили його тим, ким він є для багатьох людей.
"Будь щасливою! Довгих років життя і титанового здоров'я! Пам'ятаєш, як ти не хотіла, щоб я тебе фотографував? Але не даремно я тебе умовив! Ти розкішна!", – заявив він.
Моя невероятная Мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю и я поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя настолько, что эту силу невозможно высчитать ни одной придуманной учёными формулой и единицей измерения! Ты моя Вселенная, моя икона! Именно твоя вера и любовь сделали меня тем, кем я являюсь для многих людей! Будь счастлива! Долгих лет жизни и титанового здоровья! P.S помнишь, как ты не хотела чтобы я тебя фотографировал? А ведь не зря я тебя уговорил! Ты роскошна! —————————————————————— My incredible Mom! Today the Universe has sent you to the earth and I congratulate you with your Birthday! You gave me life! Real life, happy and confident! I love you so much that this power can not be calculated with any invented formula and unit of measurement! You are my universe, my icon! It was your faith and love that made me what I am for many people! Be happy! I wish you a long life and titanium health! P.S remember how you did not want me to take pictures of you? But it's not for nothing that I persuaded you! You're gorgeous!