Melovin показав свою маму (фото)

Представник від України на Євробаченні-2018 Костянтин Бочаров, більш відомий, як MELOVIN, привітав свою маму з днем народження і опублікував її фотографію в соцмережі. Про це MELOVIN написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Моя неймовірна мама! Сьогодні Всесвіт відправила на землю тебе, і я вітаю тебе з днем народження! Ти подарувала мені життя! Справжню, щасливу і впевнену! Я люблю тебе так, що цю силу неможливо обчислити жодною вигаданою вченими формулою і одиницею виміру! Ти мій – Всесвіт, моя – ікона!", – прокоментував фотографію співак.

Крім того, Костянтин додав, що саме віра і любов матері зробили його тим, ким він є для багатьох людей.

"Будь щасливою! Довгих років життя і титанового здоров'я! Пам'ятаєш, як ти не хотіла, щоб я тебе фотографував? Але не даремно я тебе умовив! Ти розкішна!", – заявив він.