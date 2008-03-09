Ющенко про книжки, кіно, науку, тоталітарне звалище і нову варварську тенденцію

Ющенко закликає ВР та КМ створити сприятливіші умови для розвитку книговидання, науки та кінематографії

Київ. 9 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду та Кабінет міністрів створити сприятливіші умови для розвитку українського книговидання, мережі поширення книг, розвитку науки та кінематографії. Про це він заявив сьогодні, виступаючи в Національній опері України під час урочистостей з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

“Парламент і уряд я наполегливо прошу створити максимально пільгові умови для українського книговидання, для розвитку наукової мережі поширення книг, для кінематографічної і театральної справи та функціонування національних музеїв, бібліотек, розвитку архівної та бібліографічної діяльності”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент висловив переконання. “що в нинішньому році все це ми зробимо”, оскільки “ми зобов’язані відновити історичні символи нашої землі, очистити свій простір від тоталітарного звалища і водночас зупинити нову варварську тенденцію: руйнівну забудову унікальних та історичних центрів Києва, Львова, Одеси, Ялти і десятків інших міст України”.

За його словами, головним завданням на найближчі роки для всієї української спільноти є закласти якісно нову наукову та освітні справи, а також зміцнити національний інформаційний простір “супроти будь-яких загроз суспільній моралі та нашим національним інтересам”.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні “нам потрібна глибока національна усвідомленість за власну українську долю”.