Газпром не буде спонсором лондонської Олімпіади

Офіційний представник російського концерну "Газпром" Сергій Купріянов спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що компанія може стати одним із спонсорів Олімпіади 2012 року в Лондоні.

"Це не так, "Газпром" не виступатиме одним із спонсорів", - сказав Купріянов.

Газета "Санді таймс" написала, що "Газпром" може стати одним із спонсорів лондонської Олімпіади-2012 і вже нібито провів серію переговорів про це з Міжнародним олімпійським комітетом.