Газпром не буде спонсором лондонської Олімпіади
19:07, 09 березня 2008Суспільство
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Чутки виявилися перебільшені
Офіційний представник російського концерну "Газпром" Сергій Купріянов спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що компанія може стати одним із спонсорів Олімпіади 2012 року в Лондоні.
"Це не так, "Газпром" не виступатиме одним із спонсорів", - сказав Купріянов.
Газета "Санді таймс" написала, що "Газпром" може стати одним із спонсорів лондонської Олімпіади-2012 і вже нібито провів серію переговорів про це з Міжнародним олімпійським комітетом.
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