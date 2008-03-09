До 300-ліття Полтавської битви шведи збудують альтернативну котельню

До 300-ліття Полтавської битви ділові кола Швеції задекларували втілити в області пілотний проект з модернізації котелень. Про це повідомив представник прес-служби Полтавської облдержадміністрації Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

«Таке завдання діловим колам Швеції поставив їхній уряд. Після вивчення особливостей української економіки, представники бізнесу зупинилися на проекті будівництва котельні, що працює на альтернативних видах палива», - зазначив Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ і пояснив, що в Швеції, так само, як нині в Україні, свого часу гостро постала проблема енергетичної залежності, насамперед від нафти. «Тому шведи почали заміщувати ресурси на альтернативні – насамперед біомасу. Уряд країни відповідним чином стимулював цю справу – інвестори, які бажають реконструювати та перепрофілювати котельні, мають змогу отримати пільгові кредити. Відтак, у Королівстві переобладнано вже половину котелень. Замість газу чи мазуту, в них спалюється брикетована солома та інші відходи. Таким чином Швеція має відносно дешеве тепло і позбулася енергетичної залежності»,- розповів Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ.

По його словам, шведська сторона обрала 4 області, де будуть впроваджуватися пілотні проекти – Рівненську, Тернопільську, Донецьку і Полтавську.