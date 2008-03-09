На Херсонщини встановлено дороговкази до місць масових поховань жертв Голодомору
20:30, 09 березня 2008Суспільство
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Точні місця виявлено по трьох з них
Дороговкази масових поховань жертв Голодомору 1932 – 1933 років встановлені на автошляхах Херсонщини.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації.
Дороговкази встановлено «Облавтодором» на 32-му км автодороги Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ, де за 700 м праворуч та за 800 ліворуч знайдено масові поховання жертв Голодомору. Також дороговказ масового поховання жертв Голодомору є в с.Нововоскресенці Горностаївського району, на 21-му км автодороги Т04-03 та за 500 м праворуч дороги Мар’янське-Берислав.
Загалом на Херсонщині зібрано інформацію про 5 масових поховань, але їхні точні місця виявлено лише по трьох з них.
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