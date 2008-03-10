У Рівному відзначили 100-річчя засновника УПА «Поліська Січ»

У Рівному відбулись урочисті заходи з нагоди 100-річчя від дня народження організатора та першого командира Української повстанської армії «Поліська Січ» генерал-хорунжого Тараса Бульби-Боровця.

Як передає кореспондент УНІАН, відзначення ювілею у Рівному розпочалось 8 березня урочистими зборами громадськості в обласному музично-драматичному театрі. У зборах взяли участь митрополит Рівненський та Острозький УПЦ Київського патріархату Євсевій, заступник голови облдержадміністрації Степан ПАВЛЮК, голова фракції Української народної партії в облраді Василь ЧЕРВОНІЙ, керівники політичних та громадських організацій краю, учасники національно-визвольних змагань.

Напередодні в обласному краєзнавчому музеї було відкрито виставку архівних документів та матеріалів про генерал-хорунжого. Матеріали виставки свідчать, що Т.Бульба-Боровець був не тільки командиром повстанців, але й талановитим публіцистом та громадським діячем, істориком та організатором української діаспори в Канаді.

Сьогодні у Рівному на місці майбутнього пам`ятника Т.Бульбі-Боровцю було освячено наріжний камінь, пройшов мітинг.

Раніше планувалося, що проспект Миру, де буде встановлено пам`ятник Т.Бульбі-Боровцю, носитиме його ім`я. Однак кілька днів тому на сесії Рівненської міської ради депутати вирішили назвати цей проспект іменем нещодавно померлого міського голови Віктора Чайки.