Діма Білан знову спробує щастя на Євробаченні

На конкурс «Євробачення-2008» від Росії поїде співак Діма БІЛАН, який переміг за підсумками глядацького голосування і голосування журі, що відбувся 9 березня.

Про це повідомляє “Эхо Москвы”.

За право представляти Росію на конкурсі, який пройде цього року в Белграді (Сербія), боролися 25 артистів.

Діма БІЛАН уже вдруге братиме участь в конкурсі «Євробачення». Два роки тому він посів друге місце на конкурсі, який проходив у Греції.

Як очікується, цього разу він також співатиме англійською - на конкурс він поїде з піснею "Believe Me" ("Повір мені").

Цього року на «Євробачення» поїдуть представники 43 країн. Під час півфіналів, які відбудуться 20 і 22 травня, буде виявлено 20 фіналістів, до яких 24 травня приєднаються представники Франції, Німеччини, Сербії, Іспанії і Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, від України на «Євробачення-2008» до Белграда поїде Анні Лорак, яка представить там пісню "Шейді Лейді".

Україна шостий рік підряд братиме участь у цьому конкурсі. Завдяки яскравому минулорічному виступу Вірки Сердючки на конкурсі у Фінляндії представник України на Євробаченні-2008 виступатиме одразу у фіналі конкурсу.

Пряму трансляцію з Белграда двох півфіналів (20 і 22 травня) і фіналу Євробачення-2008 (24 травня) здійснюватиме Перший Національний телеканал.