У середу киянам доведеться добиратись на роботу пішки?

Київські перевізники 12 березня можуть оголосити страйк, якщо міська влада не прийме рішення про зміну тарифів.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на інформацію керівника Асоціації приватних перевізників Валерія ЛИПЕЦЬКОГО.

Також Асоціація приватних перевізників звертатиметься до Антимонопольного комітету та Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС заявляв, що столична влада наполягатиме на тому, щоб тариф у місті залишився незмінним - від 0,75 грн. до 1,75 грн., залежно від довжини маршруту.

За його словами, на даний час вже є багато перевізників, які бажають працювати в Києві за існуючими тарифами.

Що стосується акцій протесту з боку нинішніх перевізників, то Д.БАСС заявив, що «пікетувати мерію їм немає сенсу. За розпорядженням Кабінету Міністрів ми не впливаємо на ціноутворення, тому що ми не можемо дотувати перевізників. Більш того, сам перевізник має право визначати цю вартість. Але якщо ціна буде величезною, то ми на ці маршрути ставитимемо наші автобуси».