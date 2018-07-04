На ринку «Фестивальний» у Києві почали зносити торгові точки (відео)

За словами продавців, про знесення їх попередили за три дні - цього часу занадто мало, аби зібрати та вивезти товар.

На ринку «Фестивальний» (Троєщина, Київ) розпочався демонтаж торгових точок. На їх місці будуть встановлювати нові павільйони.

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Як повідомляє «Информатор», ринок зносять частково, і частина торгової зони працює в звичайному режимі.

Демонтаж розпочали з середнього ряду ринку. Робітники вже знесли прилавки і стіни деяких павільйонів. За їх словами, вони стали до роботи 2 липня, за завданням директора ринку.

За словами продавців, про знесення їх попередили за три дні. Вони підкреслили, що цього часу занадто мало, щоб зібрати і вивезти товар.

Керівництво ринку, в свою чергу, зазначає, що на сьогоднішній день торгова територія не відповідає пожежним нормам, тому потрібна реконструкція.

Нагадаємо, в лютому київські комунальники демонтували МАФи в підземному переході на Майдані Незалежності.