На ринку «Фестивальний» у Києві почали зносити торгові точки (відео)

16:55, 04 липня 2018
Суспільство
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На Троєщині почали демонтувати павільйони ринку "Фестивальний" / Інформатор

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Як повідомляє «Информатор», ринок зносять частково, і частина торгової зони працює в звичайному режимі.

Демонтаж розпочали з середнього ряду ринку. Робітники вже знесли прилавки і стіни деяких павільйонів. За їх словами, вони стали до роботи 2 липня, за завданням директора ринку.

За словами продавців, про знесення їх попередили за три дні. Вони підкреслили, що цього часу занадто мало, щоб зібрати і вивезти товар.

Керівництво ринку, в свою чергу, зазначає, що на сьогоднішній день торгова територія не відповідає пожежним нормам, тому потрібна реконструкція.

Нагадаємо, в лютому київські комунальники демонтували МАФи в підземному переході на Майдані Незалежності.

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Теги: #Троєщина#Киев