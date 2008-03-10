Тимошенко виставить на аукціон перспективні родовища нафти і газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ліцензії на розробку ефективних родовищ нафти і газу в Україні виставлятимуться на аукціон з державними умовами, оскільки результативність їх роботи на сьогодні вкрай низька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам” в Брюсселі.

Вона повідомила, що для досягнення цієї мети буде прийнято закон про розподіл продукції, який побудує відносини між державою та інвестором у сфері використання надр.

«Кожна потенційно ефективна ділянка або кожне розвідане родовище через видачу ліцензії буде виставлене на аукціон з державними умовами», - підкреслила прем`єр.

Це, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, забезпечить прихід нових компаній і результативну роботу родовищ.

«Якщо певний час родовище не розроблятиметься, то воно повертатиметься назад державі, і буде оголошений новий аукціон для залучення ефективних інвесторів. Ми від інвесторів чекаємо динамічних дій, якщо вони прийшли і хочуть працювати в Україні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.