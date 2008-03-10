Одній з найкрасивіших жінок світу виповнюється 50 (фото)

Одній з найкрасивіших жінок світу виповнюється 50, передає Первый канал . Кінозірка пройшла довгий шлях до слави. У юності вона декілька років працювала фотомоделю і добилася великої популярності в світі моди.

У кіно Стоун дебютувала 30 років тому: її помітив режисер Вуді Аллен і запропонував епізодичну роль у своєму фільмі. А на початку 90-х справжню славу актрисі приніс фільм "Основний інстинкт". З того часу вона зіграла в багатьох відомих фільмах, але зараз все більше часу присвячує сім`ї. Шерон Стоун виховує 3 прийомних дітей і активно займається доброчинністю.