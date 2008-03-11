Інфекційна лікарня у Броварах рятує 22 чоловіки з весілля
09:23, 11 березня 2008Суспільство
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У Київській області 8-10 березня до інфекційного відділення Броварської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано 22 особи, які 8 березня в кафе "Карат" святкували весілля.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього на весіллі були присутніми 85 осіб.
Стан здоров`я госпіталізованих - середнього та легкого ступенів тяжкості.
В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
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