Інфекційна лікарня у Броварах рятує 22 чоловіки з весілля

У Київській області 8-10 березня до інфекційного відділення Броварської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано 22 особи, які 8 березня в кафе "Карат" святкували весілля.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього на весіллі були присутніми 85 осіб.

Стан здоров`я госпіталізованих - середнього та легкого ступенів тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.