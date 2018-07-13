Одеська кіностудія розпочала процес реновації і залучить у нього мешканців Одеси

Розпочато розробку плану реновації і трансформації кіностудії на креативний кластер за прикладом європейських кіностудій.

Сьогодні, 13 липня, на прес конференції, керівництво Одеської кіностудії презентувало ідею концепції реновації та розвитку кіностудії. А також було підписано меморандум з Одеською ОДА про створення музею історії кіно в будівлі «Сан-Донато», яка розташована на території кіностудії.

За 100 років свого існування Одеська кіностудія стала значимим культурним надбанням та предметом гордості не лише для Одеси, але і для України. Керівництво кіностудії ставить собі за мету зберегти та розвинути цей статус.

Розпочато розробку плану реновації і трансформації кіностудії на креативний кластер за прикладом європейських кіностудій.

Основна мета -зробити Одеську кіностудію конкурентоздатним сервісним майданчиком для розвитку кіноіндустрії, місцем створення продуктів світового рівня, центром інноваційного та технологічного розвитку, освітньою платформою та культурним центром тяжіння для Одеситів та гостей міста.

«Ми поставили перед собою доволі амбітне завдання, для реалізації якого потрібні значні ресурси та великі інвестиції. Але по-іншому і бути не може. Одеська кіностудія завжди була осередком творчості, новаторства та розвитку кіномистецтва, місцем відкриття нових талантів, так повинно залишатись і надалі. Тому ми повинні рухатись в ногу з часом і врахувати сучасні вимоги та потреби індустрії», - прокоментував Андрій Осіпов, голова правління Одеської кіностудії.

Підхід базується на європейському прикладі, де всі кіностудії стали не просто сервісними центрами для індустрій кіно, телебачення і ІТ, але і креативним кластером з повним циклом відео-виробництва, центром професійної освіти, культури та інновацій, що приваблює виробників відео-контенту з усього світу.

Для розробки проекту реновації, окрім українських та міжнародних фахівців, кіностудія залучитьтакож мешканців міста. Заплановано проведення опитування, щодо їхнього бачення шляхів розвитку Одеської кіностудії.

«Миплануємо створити серйозний виробничо-технічний комплекс. Ми знаємо як знімати і що для цього потрібно. Але,щоб створити багатофункціональний майданчик для творчих та технологічних індустрій, нам потрібен інший рівень компетенцій. По суті,інжиніринговий партнер, який допоможе сформулювати можливості цього майданчика. Ми відкриті до співпраці», - прокоментував Олександр Ткаченко, член наглядової ради Одеської кіностудії.

У 2016-2017 роках Одеська кіностудія прийняла участь у спільному виробництві 6 повнометражних та 3 короткометражних фільмів. Окрім цього, обслуговувала цілу низку інших кінокартин, шляхом надання обладнання, реквізиту, костюмів, зброї, спеціалістів.

Зараз триває процес налагодження співпраці з норвезькою кіностудією FilmCamp, що передбачає надання експертизи у створенні бізнес плану реновації Одеської кіностудії, розробку спільних проектів для європейського ринку та запуск професійної кіношколи.

На завершальному етапі переговориз двома американськими компаніями простворення сучасного центру постпродакшина повного циклу на Одеській кіностудії.

Досягнуто домовленостей з норвезькою компанією «EvilDoghouseStudiosAS»про початок спільної роботи над повнометражним фільмом з робочою назвою «Нансен».

Також у 2018 році запланований старт зйомок повнометражного фільму «Пам'ять сонця», зйомки болгарсько-українського ігрового фільму «Колумб». Підписано ​7 угод про спільну участь у виробництві фільмів з ​українськими компаніями-кіновиробниками.Підготовка двох кінопроектів та одного анімаційного до 12 конкурсного відбору в Держкіно.